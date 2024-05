Liberare dal fango un asilo Dare una mano alla mensa dei poveri Pulire spiagge e raccogliere rifiuti Il volontariato d' impresa si sta diffondendo anche da noi | lo richiedono i giovani talenti E per le aziende - migliora il rapporto con la comunità

(Di sabato 18 maggio 2024) Nicole Morini ha ripulito daluna scuola materna in Emilia Romagna dopo l’alluvione, ha contribuito a salvare un archivio a Castel Bolognese, ha collaborato con il ristorante 21Grammi® che a Brescia offre lavoro aaffetti da sindrome di Down,ha cucinato la pizza con i detenuti del carcere di Verbania.E questa è solo una parte – limitata – dell’attività di questa giovane e agguerrita manager che nel 2023 ha introdotto in Adecco ild’. Basta con i consueti incontri organizzati per fare team building, si è detta; meglio sostituirli con attività utili. Fa bene ai singoli, al gruppo,. ...

Bologna, 27 aprile 2024 – Si sono distinti per aver aiutato e per essersi messi subito a disposizione nei momenti in cui la loro terra e i loro concittadini avevano bisogno, vista l'emergenza nata dalla tragica alluvione che ha devastato l'Emilia

