Internazionali d’Italia 2024 - Jarry vola in finale | sfiderà Zverev per il Trofeo

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma – Sarà Nicolas, tennista cileno numero 24 in Atp, a sfidare Alexanderper ildegli, domani al Foro Italico. Ieri sera è andata di scena una grande semidello stesso cileno con Tommy Paul, statunitense numero 21 al mondo.ha vinto per 6-3, 6-7(3), 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco molto intensi. Perè la primain un Masters 1000. Foto Sposito FITP/bnlditalia.com