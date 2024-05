Lens-Montpellier domenica 19 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 18 maggio 2024) Si gioca tutto in 90 minuti ildi Haise, che rischia di vanificare la clamorosa rimonta fatta con un ultimo mese vissuto con il fiatone. Serve assolutamente la vittoria quest’oggi in casa contro ungià abbondantemente salvo e proiettato verso la nuova stagione; il Paillade infatti, con una stagione fotocopia rispetto alla precedente, ha fatto una grande rimonta negli ultimi InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'Arsenal spera ma è match point per il Manchester City - L'Arsenal spera ma è match point per il Manchester City - domenica 19 alle 21: Tolosa-Brest, Monaco-Nantes, Lilla-Nizza, Lione-Strasburgo, lens-montpellier, Le Havre-Marsiglia, Metz-Psg. In Olanda (chiusura domenica alle 14.30) titolo al Psv, davanti al ...

Ligue 1, il Tolosa rovina l'ultima di Mbappé a Parigi. Fonseca 3° con il suo Lille - Ligue 1, il Tolosa rovina l'ultima di Mbappé a Parigi. Fonseca 3° con il suo Lille - Penultimo turno di Ligue 1 ricco di emozioni e di sorprese. Il Tolosa rovina la festa di Mbappé (a segno) e del Paris Saint-Germain vincendo 3-1.

Montpellier-Monaco: minuto per minuto - Montpellier-Monaco: minuto per minuto - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...