Zuppa di Porro 18 maggio 2024

(Di sabato 18 maggio 2024)di. Siamo alla follia, la Rep titola Scontro con i giudici per il caso Toti, In realtà hanno trascritto male un verbale e non voglino interrogarlo. Salvini manda i commissari al Porto. E poi il no italiano all’Europa su Lgtb e poi Russia sequestra soldi Unicredit. E ancora rischio attentati per l Giornale. Super Galli su Israele e presi i corpi di tre ostaggi e attentato a Sinagoga. Nn vogliono più il posto fisso #rassegnastampa1824 L'articolo proviene da Nicola

Zuppa di Porro . Sul caso Liguria e Toti, basta leggere l’intervista di Cantone, che della presunzione di innocenza se ne fotte, per capre che la riforma della giustizie è urgentissima. Nordio all’Anm cerca il dialogo dice Rep, ma non ci riesce. Il ...

Zuppa di Porro . Ogni giorno su Toti ne esce una nuova. Meccanismo sperimentato per farlo dimettere. poi finirà tutto. Crosetto continua la sua difesa. Governo e Tajani in subbuglioper superbonus ma anche sugar tax. Hoara intv Arianna meloni. ...

Quando rientra Chico Forti in Italia da Miami Non quando dicono: ecco le rivelazioni di Marco Mazzoli - Quando rientra Chico Forti in Italia da Miami Non quando dicono: ecco le rivelazioni di Marco Mazzoli - Tutti hanno riportato la notizia del prossimo ritorno di Chico Forti in Italia da Miami. Ma quando accadrà Molti parlano di “nelle prossime settimane”, ma la realtà è un po’ di versa e noi di MOW sia ...

Toti, all’opera il meccanismo per farlo dimettere. Poi finirà tutto - Toti, all’opera il meccanismo per farlo dimettere. Poi finirà tutto - zuppa di porro 13 maggio 2204 00:00 Ogni giorno ne esce una nuova sul caso Toti. Meccanismo sperimentato per farlo dimettere, poi finirà tutto. Crosetto continua la sua difesa. 06:05 Arriva anche l’ac ...

Corruzione, l’intreccio Toti-Spinelli e la telefonata a Bozzano per Punta dell’Olmo: “Una soluzione la troviamo” - Corruzione, l’intreccio Toti-Spinelli e la telefonata a Bozzano per Punta dell’Olmo: “Una soluzione la troviamo” - zuppa di porro 9 maggio 2024 Caso Toti, quattro anni di telefono e ufficio sotto controllo e intercettazioni: ai manettari di oggi chiedo cosa sarebbe finito sul loro conto. Mafia grazie ad un sindaca ...