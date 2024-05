Arresto Toti - Vianello tenta la carta del riesam - errore di trascrizione dell' interrogatorio di Spinelli jr

(Di sabato 18 maggio 2024) Il presidente'Ente Bacini Mauro, indagato nell'inchiestaa Procura di Genova ea Guardia di finanza sull'ipotesi di corruzione ai verticia Regione Liguria, ha presentato ricorso al tribunale per ile.contesta così anche la misura interdittiva che è stata di

Iren, sospese tutte le consulenze firmate da Signorini. VIDEO - Iren, sospese tutte le consulenze firmate da Signorini. VIDEO - REGGIO EMILIA – I viaggi di Emilio Paolo Signorini pagati dall’imprenditore Aldo Spinelli sono proseguiti anche dopo che il manager ha lasciato la presidenza del Porto di Genova per diventare amminist ...

Maxi inchiesta: Vianello non risponde, Spinelli e Moncada si difendono - Maxi inchiesta: vianello non risponde, Spinelli e Moncada si difendono - Dopo una settimana che ha visto il terremoto giudiziario nella nostra regione, l’agende degli interrogatori dei prossimi giorni è piuttosto fitta ...

Alle cene del presidente Toti la Genova degli affari: “Belin, non fate i tirchi, sono 450 euro a testa” - Alle cene del presidente Toti la Genova degli affari: “Belin, non fate i tirchi, sono 450 euro a testa” - All’ultimo evento a villa Zerbino seicento invitati. Il trucco del ticket per eludere finanziamenti tracciabili. Spinelli: “Ma ci ha detto di ...