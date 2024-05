Prima categoria Oggi in campo per i playoff e i playout

(Di sabato 18 maggio 2024) "San Claudio e Cingolana leggermente favoriti per la gara dirispettivamente neidi". L’allenatore Angelo Ortolani parla delle sfide del pomeriggio, partendo dai. "Il San Claudio – spiega – può contare su due risultati su tre per passare il turno avendo chiuso la stagione davanti al Montecassiano. Si affrontano due matricole che sono state le sorprese avendo disputato un ottimo campionato. Il San Claudio è una formazione arcigna, che rischia poco, sa ripartire molto bene e in contropiede sa farsi valere. Ecco, che i locali potrebbero sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari che dovranno fare di tutto per vincere". Alla finestra ci sarà la Vigor Montecosaro che ha saltato il primo turno avendo un largo vantaggio sulla Passatempese. ...

LBA - Amedeo Della Valle firma la sua seconda miglior prova ai playoff (28 punti) - LBA - Amedeo Della Valle firma la sua seconda miglior prova ai playoff (28 punti) - Con la vittoria in Gara 3 a Pistoia contro l’Estra con il punteggio finale di 77-98, la Germani Brescia è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali degli LBA playoff UnipolSai ...

Palermo-Venezia, semifinale playoff di Serie B: biglietti in vendita - Palermo-Venezia, semifinale playoff di Serie B: biglietti in vendita - match valido per il turno di andata delle semifinali playoff del campionato Serie B, in programma per lunedì 20 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. La prima fase di vendita prevede un ...

Dilettanti - Al via i playoff di Terza Categoria, Bobbiese e Sannazzarese ancora in campo. Il programma - Dilettanti - Al via i playoff di Terza Categoria, Bobbiese e Sannazzarese ancora in campo. Il programma - Stesso discorso per Virtus Piacenza che avendo vinto i playoff Regionali di Seconda si prepara al salto in prima. Tornano a Bobbiese e Sannazzarese, qui si gioca in gara unica con supplementari e ...