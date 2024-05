A Milano i grandi gruppi aprono locali tutti uguali Gli affitti? Fuori di testa Intervista allo chef Marco Ambrosino

(Di sabato 18 maggio 2024) Se c’è unoin Italia che fa cucina politica, questo qualcuno èdi Sustà nza a Napoli nell’inconsueto contesto di Galleria Principe di Napoli, rimasta chiusa per decenni e ridotta a ricovero per senzatetto e oggi riaperta come cantiere di imprenditoria sociale. Qui al primo piano di quello che è stato dapprima un café chantant e poi la tesoreria del Banco di Napoli – al piano terra c’è il bar Scottojonno, a cui Sustànza è collegato –porta avanti la sua idea di cucina legata a quella che lui definisce la “creolità mediterranea”., che cosa vuol dire creolità mediterranea? Io faccio sempre questo esempio: se si scrive su Google Mediterraneo esce la foto di Diego Abatantuono nel film di Salvatores e dopo una fotografia col pomodoro, il ...

