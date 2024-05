Paul McCartney miliardario | ora è il musicista più ricco della Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 18 maggio 2024) Nuovo record per. L’ex cantautore dei Beatles è diventato il primonella storiamusica del Regno Unito, riuscendo a scavalcare anche le star emergenti. Nell’ultimo anno l’artista inglese ha visto aumentare la sua ricchezza di 50 milioni di sterline, arrivando in questo modo a raggiungere un patrimonio pari a un miliardo di pound (1,17 miliardi di euro). Al momentooccupa la 165esima posizione, insieme a sua moglie Nancy,classifica stilata dal Sunday Times delle 350 persone più ricche. Sirha aumentato i suoi guadagni grazie a una stagione ricca di tour e alla cover di Blackbird dei Fab Four presente in Cowboy Carter, ...