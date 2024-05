Papa Francesco a Verona Oltre 10mila persone all’Arena per l’incontro su giustizia e pace | l’abbraccio a israeliani e palestinesi assieme

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 –oggi è a. L'elicottero del pontefice è atterrato alle 8 nell'antistadio del Bentegodi, prima tappa di un’intera giornata nella città scaligera. É stato accolto dal vescovo Domenico Pompili, dal presidente del Veneto, Luca Zaia, dal sindaco Damiano Tommasi, e dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, mentre centinaia di, fedeli, famiglie con bambini, si sono riuniti fuori della basilica di San Zeno dove si è svolto l'incontro con 850 preti e consacrati per un momento di preghiera. Le tappe disono il saluto ai bambini e ragazzi nella piazza San Zeno, poidal titolo "Arena die ...

10.40 Papa Francesco è arrivato in auto all' Arena di Verona dove presiede,accolto da oltre 10 mila persone che lo hanno applaudito all'arrivo, l'incontro "Arena di Pace -Giustizia e Pace si baceranno". Nel corso dell'evento il Pontefice risponde ad ...

L'incontro a San Zeno con sacerdoti, religiosi e bimbi. Poi il dialogo con il popolo della pace all'Arena Il Papa , in visita a Verona , la città di Giulietta e Romeo, cita Shakespeare . “Se il genio di Shakespeare si è fatto ispirare dalla bellezza ...

(Adnkronos) – Il Papa , in visita a Verona , la città di Giulietta e Romeo, cita Shakespeare . “Se il genio di Shakespeare si è fatto ispirare dalla bellezza di questo luogo per raccontarci le vicende tormentate di due innamorati, ostacolati dall’odio ...

Medici e infermieri dell’ospedale Madonna dell’Alto incontrano Papa Francesco in Vaticano - Medici e infermieri dell’ospedale Madonna dell’Alto incontrano papa francesco in Vaticano - Medici, infermieri, operatori ed i volontari dei “camici gialli” dell’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana sono stati ricevuti da papa francesco in Vaticano. La delegazione, composta da 48 ...

Il Papa a sacerdoti e consacrati: "Ci serve audacia nella missione, per rispondere a chi fa fatica" - Il papa a sacerdoti e consacrati: "Ci serve audacia nella missione, per rispondere a chi fa fatica" - "Se smarriamo la coscienza della gratuità della chiamata, - ha detto il papa a Verona - rischiamo di mettere al centro noi stessi invece che il Signore; rischiamo di agitarci attorno a progetti e atti ...

Mavelli: "Gli insegnamenti di Papa Francesco sull'ambiente sono fondamentali" - Video - Mavelli: "Gli insegnamenti di papa francesco sull'ambiente sono fondamentali" - Video - Festival dello sviluppo sostenibile, auditorium Paganini, incontro con le scuole superiori. Giacomo Mavelli, presidente della fondazione Symbola parla della "Economy of francesco”.