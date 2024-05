Mercato azionario - per gli investitori l’economia rimarrà forte sostenuta anche dall’atteso taglio dei tassi

(Di sabato 18 maggio 2024) Seconda settimana positiva consecutiva che chiude con l’indice FTSE MIB al rialzo del 2,1%. Molto più contenuta la performance delle società STAR, il cui indice cresce dello 0,4%. Ancora al palo invece le small caps, rappresentate dell’indice FTSE ITALIA GROWTH, che chiude in negativo dello 0,1%. Numerosi e importanti per i mercati sono stati i dati dell’Europa e degli Stati Unite resi noti. Dalla conferma della crescita del PIL QoQ dell’Europa del primo trimestre del 2024, pari allo 0,3% (era -0,1% nel quarto trimestre del 2023) alla stabilità dell’inflazione di aprile al 2,4% e alla maggiore produzione industriale di marzo rispetto alle attese (+0,6% contro +0,5% atteso),se in flessione rispetto all’1% registrato a febbraio. Sull’altra sponda dell’Atlantico, l’inflazione degli Stati Uniti sembra aver interrotto la crescita dei primi tre mesi dell’anno, ...

