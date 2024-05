Manchester City - Guardiola | Obiettivo vincere il titol - dovremo essere concreti

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilsi appresta ad affrontare l’ultima e decisiva sfida di Premier League. All’Etihad Stadium arriva il West Ham, con i Citizens che hanno due punti di vantaggio sull’Arsenal e devonoper avere la sicurezza di alzare per la quarta volta consecutiva ilo inglese. In vista della sfida contro gli Hammers, il tecnico Pepha dichiarato: “L’è quello dinuovamente ilo, ma dobbiamo giocare bene e fare qualcosa di concreto per. Dobbiamobravi a non mollare nei momenti difficili e continuare come abbiamo fatto contro Aston Villa e Tottenham“. L’allenatore catalano ha poi aggiunto: “Perdobbiamo controllare le transizioni di ...

Se il Manchester City batterà il West Ham sarà nuovamente campione qualsiasi cosa succeda all’Emirates, dove, una volta tanto in contemporanea, si gioca Arsenal-Everton. In caso contrario i Citizens dovranno sperare che la squadra di Arteta non ...

