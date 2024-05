(Di sabato 18 maggio 2024) Una pattuglia della SezioneStradale di Novara, in servizio sul trattole A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), impegnata in attività di controllo della velocità con apparecchiatura Trucam, ha rilevato il passaggio di un’autovettura che circolava a velocità pari a 255, in un tratto in cui era presente il limite di 130. Al conducente è stata contestata l’infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità ed elevata una sanzione amministrativa di 845 euro. Contestualmente si è proceduto al ritiro delladi guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi. Nei primi quattro mesi dell’anno, la SezioneStradale di Novara – informa una ...

Porto Sant'Elpidio - Viaggiava in autostrada con 1.500 kg di gas asfissiante senza certificato di formazione professionale che serve per traportare merci pericolose: l'autocarro è...

India. Autobus prende fuoco sull’autostrada, almeno 9 morti e 15 feriti - India. Autobus prende fuoco sull’autostrada, almeno 9 morti e 15 feriti - Il fuoco è scoppiato sul mezzo mentre percorreva l'autostrada Kundli-Manesar-Palwal ... Sono tutti parenti, ha specificato la polizia. "Nove persone - sei donne e tre uomini - sono morte ...

In autostrada a 255 chilometri orari: la Polizia gli ritira la patente - In autostrada a 255 chilometri orari: la polizia gli ritira la patente - Una pattuglia della Sezione polizia Stradale di Novara, in servizio sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), impegnata in attività di controllo ...

In autostrada a 255 km orari, patente ritirata e multa da 845 euro - In autostrada a 255 km orari, patente ritirata e multa da 845 euro - Una pattuglia della Sezione polizia Stradale di Novara, in servizio sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), ha rilevato il passaggio di ...