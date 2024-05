Panchina a Sarri - ribaltone a sorpresa | firma ad un passo

(Di sabato 18 maggio 2024), l’ex tecnico della Lazio dopo le dimissioni potrebbe tornare immediatamente in pista nella prossima stagione. Laa quanto pare potrebbe essere a unMaurizioha fatto una cosa, nei mesi scorsi, che ormai si vede raramente nel mondo del calcio. Si è dimesso, perdendo di conseguenza tutti quei soldi che ancora la Lazio gli avrebbe dovuto dare nei prossimi anni. Questo non è passato inosservato agli addetti ai lavori, che lo hanno fatto notare nel miglior modo possibile.(Lapresse) – Ilveggente.itNon sappiamo se questa sua presa di posizione ha influito o sta influendo nella scelta del nuovo tecnico di una società italiana che per forza di cose è destinata a cambiare. Forse sì, forse no. Però quello che sappiamo, e che sta venendo fuori con molta ...

Il Napoli guarda al futuro, ma anche alcuni suoi ex giocatori. Un ex azzurro del Napoli di Sarri ha preso una decisione definitiva per il futuro della propria carriera. In casa Napoli si attende soltanto la fine della stagione per tirare ...

Non ci viene da voi: siete na gabbia de matti | Lotito nella piaga: niente Juve, firma per la Lazio - Non ci viene da voi: siete na gabbia de matti | Lotito nella piaga: niente Juve, firma per la Lazio - Le dimissioni di Maurizio sarri da tecnico della Lazio, arrivate il 12 Marzo del 2024, sono state un vero e proprio fulmine a ciel sereno, sia per la squadra che per la società. Lo stesso Lotito ha ...

Calciomercato Lazio | Gazzetta: "Il Bologna ha messo nel mirino un biancoceleste" - Calciomercato Lazio | Gazzetta: "Il Bologna ha messo nel mirino un biancoceleste" - Due giornate al termine della stagione, il calciomercato inizia a scaldarsi. Tante cose cambieranno in estate, comprese diverse panchine in Serie A. In bilico c'è il futuro di Thiago ...

VIDEO FV, Sarri: "Tra due o tre anni smetto" ma intanto si dà al "calcio vero". Sulle voci... - VIDEO FV, sarri: "Tra due o tre anni smetto" ma intanto si dà al "calcio vero". Sulle voci... - Maurizio sarri questa mattina ha incontrato i cittadini di Matassino, paese diviso tra tre comuni e due province dove l'ex tecnico della Lazio ha passato molti momenti e ...