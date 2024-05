Canoa slalom - Giovanni De Gennaro in finale col secondo crono agli Europei nel K1 Eliminati Ferrazzi e Grimandi

(Di sabato 18 maggio 2024) Chiuse le batterie del kayakdidi scena nelle acque di Tacen, in Slovenia. Dopo la gara femminile, con Stefanie Horn estromessa dalla, è arrivato il momento della gara maschile conDeche sarà invece tra i dodici che si giocheranno le mede. Una prova in scioltezza per l’azzurro che, nonostante un tocco di palina immediato alla porta 2, riesce a gestire bene la propria gara chiudendo in 93.17, abbastanza per ilposto assoluto alle spalle del solo Joseph Clarke, primo in 90.78 nonostante quattro penalità nel primo intertempo. Sorprese di giornate lo svizzero Gelindo Chiarello e il britannico Christopher Bowers, terzo e quarto con i pettorali numero 17 e 25. Quinto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:46 Dopo la revisione arriva anche il salto di porta per Stefanie Horn, che ha mancato l’appuntamento con la porta numero 7. Cambia poco per l’azzurra, che scivola oltre la top 30 al 31° posto. Non il ...

Gli Europei di Canoa slalom di Tacen , in Slovenia, entrano negli ultimi due giorni di gare. Si comincia con il kayak femminile, che non regala gioie all’Italia che vede Stefanie Horn perdere immediatamente le speranze di medaglia. L’unica ...

