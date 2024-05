Roma Controlli antidroga in città 5 arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono cinque le persone arrestate dalla Polizia di Stato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato Porta Pia sono intervenuti in seguito a un’intensa attivita’ d’indagine, durante la quale sono state acquisite informazioni in merito al luogo in cui era stata occultata la droga che veniva poi ritirata dai cosiddetti “delivery”, per effettuare consegne a domicilio con auto a noleggio. Nello specifico gli agenti hanno notato, in via Ventotene, un giovane ragazzo, a bordo di una vettura, accostarsi a ridosso di un vecchio materasso abbandonato, per poi prelevare una busta. A quel punto gli agenti hanno fermato e controllato il giovane, un 23enne italiano, estendendo poi la perquisizione al veicolo noleggiato, dove hanno trovato circa 30 grammi di cocaina e la somma di 275 euro in contanti suddivisa in banconote di diverso ...