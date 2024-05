Omofobia | Magi - ‘con Meloni Italia ridotta a staterello fuori da grandi’

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ?Per chi avesse ancora dubbi, ora è tutto chiaro: l?Europa a cuivuole ancorare l?non è quella dei Grandi Paesi fondatori, che fanno della promozione dei individuali e quindi dei diritti lgbti un punto di forza.vuole portare l?nel groppuscolo degli Staterelli omofobi. Un?piccola che non conta nulla in Europa e nel mondo. Questo è il patriottismo: l?esatto opposto di ciò che vogliamo con gli Stati Uniti d?Europa, un?grande in un?Europa ancora più forte e coesa, dove le persone Lgbti sono protette e non minacciate?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo. L'articolo CalcioWeb.

No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - Fatto sta che ieri, giornata internazionale contro l’omofobia, dopo una mattinata con un diluvio di dichiarazioni a favore dei diritti della comunità Lgbtq+ che hanno visto in prima fila il Presidente ...

L'Italia non firma la dichiarazione europea contro l'omofobia: uno dei 9 Paesi che dice no - L'Italia non firma la dichiarazione europea contro l'omofobia: uno dei 9 Paesi che dice no - L'Italia non aderisce, insieme ad altri 8 Stati, alla dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità Lgbtqia+ perché «ricalca la legge Zan e insiste sull'identità di g ...

Perché l’Italia non ha firmato la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt - Perché l’Italia non ha firmato la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt - L'Italia, insieme ad altri otto paesi membri, non ha firmato la dichiarazione Ue sui diritti della comunità Lgbt presentata dal Belgio.