Da domani i festeggiamenti di una società che ha avuto come presidenti Pizzirani - Orson - Belletti e Giuliani In programma anche un’esibizione al teatro delle Celebrazioni Quarant’anni al servizio della città | la polisportiva Lame

(Di sabato 18 maggio 2024) "Il dato principale – dicono gli interessati – è che laè un modello di volontariato puro, ormai scomparso, che si è strutturato nel tempo inserendo professionalità giovani, che ha saputo resistere a colpi quali il Covid e il rincarobollette. Un modello che regge con crescenti difficoltà. E che fa sport per tuttipoche altre realtà". Laè pronta a festeggiare i primie, per farlo, ha cercato di diversificare i momenti ludici per aumentare la possibilità di incontro e di confronto.si comincerà al centro sportivo Vasco de Gama con il pranzo con paella. La domenica successiva, gran galà dei 40 anni con le esibizioni di ginnastica over, salsa, ginnastica artistica, danza e pattinaggio ...

La formazione under 15 della Polisportiva Lamezia batte 1-0 l’Esperanza Catanzaro nella finale provinciale - La formazione under 15 della polisportiva lamezia batte 1-0 l’Esperanza Catanzaro nella finale provinciale - Nella finale provinciale la formazione under 15 della polisportiva lamezia batte 1-0 l’Esperanza Catanzaro, grazie alle rete segnato su rigore di Riccardo Mercuri, accedendo al campionando regionale.

Scuola di calcio Polisportiva Lamezia ottiene pass per i Campionati Regionali - Scuola di calcio polisportiva lamezia ottiene pass per i Campionati Regionali - lamezia Terme - La scuola di calcio polisportiva lamezia al Federale di Catanzaro ha conquistato il Pass per accedere al campionato superiore, i Regionali. Si è, infatti, svolta ieri la finale dei cam ...

Campionato Europeo di pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La nostra Nazionale chiude in bellezza - Campionato Europeo di pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La nostra Nazionale chiude in bellezza - REGGIO EMILIA, 12 maggio 2024- Ad ospitare l’evento, organizzato dallo Skating Club Albinea, è stato il PalaBigi di Reggio Emilia. E a calcare per primi la pista nella giornata di oggi, sabato 11 magg ...