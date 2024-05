In campo nel nome di ’Fili’ I Pulcini raccolgono fondi

(Di sabato 18 maggio 2024) Solidarietà, beneficenza, ricerca medico-scientifica scendono in. Domani avrà infatti luogo una intensa giornata all’insegna dello sport e dell’altruismo, che si svolgerà nelsportivo comunale di San Piero e in quello di Bagno. Una coinvolgente giornata all’insegna di sport e generosità e che si svilupperà, in particolare, nel commosso e affettuoso ricordo di FilippoBetti, il giovane di San Piero, appassionato di sport, che alcuni anni fa una crudele malattia ha strappato all’amore dei suoi familiari e di una intera comunità. Un giovane stimato e benvoluto da tutti, con tanti amici che gli volevano un gran bene, tra cui i suoi compagni del Liceo scientifico ’Righi’ di Bagno. Siamo alla 6° edizione del ’Memorial Nazionale Filippo Betti’, un evento che unisce passione per il calcio e impegno per una nobile e ...

Posch 8,5 manca vano i gol del bomber aggiunto di un anno fa? Detto e fatto. Al 12’ si avvita di testa in area come nei giorni belli e trova l’angolino. Imperiale anche per come contiene Kvaratskhelia dal primo all’ultimo minuto. La migliore partita ...

Comunali: a Giulianova resiste il campo largo, insieme Pd e M5S - Comunali: a Giulianova resiste il campo largo, insieme Pd e M5S - A Giulianova resiste il campo largo: Partito democratico e Movimento 5 Stelle al voto insieme. "Qui finalmente c'è un centrosinistra vero e unito": così dice la candidata sindaca Alberta Ortolani, che ...

Dalla Germania a Lago di Varese, cicogna “in sosta” al campo di volo di Calcinate - Dalla Germania a Lago di Varese, cicogna “in sosta” al campo di volo di Calcinate - Da due giorni è in sosta in riva al lago per una cicogna con anello colorato con codice alfanumerico dal quale risulta inanellata in Germania ...

Calzona: "A Napoli ho trovato una catastrofe. Non ho potuto pensare solo al campo, ho sottovalutato il problema" - Calzona: "A Napoli ho trovato una catastrofe. Non ho potuto pensare solo al campo, ho sottovalutato il problema" - Francesco Calzona, l`allenatore del Napoli che a fine stagione lascerà il club azzurro dopo essere entrato in corsa da traghettatore dopo le fallimentari avventure.