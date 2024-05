Amici 23 - la grande finale Chi sarà la nuova Angelina Mango?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 18 maggio 2024) Quattro cantanti e due ballerini si contenderanno lo scettro della 23esima edizione didi Maria De FIlippi, ancora oggi in grado di intercettare i gusti del pubblico, illudendo e plasmando talenti. Quattro cantanti e due ballerini. La 23esima edizione didi Maria arriva alla sua finalissima con sei finalisti, e non 5 come previsto, perché il leggendario pongo-regolamento del programma ha improvvisamente ripreso vita. In semi, Maria e i suoi autori hanno praticamente scherzato con il pubblico e con gli alunni in gara, arrivando al ballottaggiotra due cantanti. A sorpresa, dopo 3 ore e mezzo di programma, nessuno è stato eliminato e sono così tutti planati in. Marisol e Dustin per il ballo, ma soprattutto Holden, Petit, Mida e Sarah per il canto, ad un anno dal …