Casa - il mini condono della Lega e la norma salva-grattacieli | come funziona la norma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Matteo Salvini non ci sta: lunedì 18 maggio in Consiglio deistri presenterà quello che chiama «il piano», altroché. Un decreto per «sanare le piccole irregolarità interne alle case degli italiani che li fanno impazzire, microproblemi che tengono in ostaggio le famiglie». Questa la carta segreta del leadera tre settimane dalle elezioni europee: regolarizzare da un giorno all’altro migliaia di travi e tramezzi, soppalchi e verande che attualmente non sono a. In realtà, non è un segreto: il “Capitano” va annunciando da mesi la sanatoria edilizia, una volta cavallo di battaglia di Berlusconi. Forse ora è la volta buona: i tecnici di Palazzo Chigi sono davvero al lavoro sul testo, che potrebbe essere discusso in Cdm ...