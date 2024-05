Ti faccio saltare in aria | le terribile storia di bullismo di una liceale torinese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Un incubo quello affrontato da una giovane. “Fossi in te mi toglierei la vita. Pensa, frequentare la terza a diciotto anni. Che sfigata” o ancora “Vai via. Non ti vogliamo”. Questi gli insulti ricevuti dai compagni. Insulti che l’hanno spinta a denunciare e fare nome e cognome di chi la tormentava da anni. Spintoni in palestra nelle ore di ginnastica, scherzi nelle altre: “Mi spostavano la sedia per farmi cadere”. C’è chi prende i suoi libri dall’armadietto e li butta per terra, chi le blocca la porta della classe. Molestie verbali sempre più insistenti, fino ad arrivare alle minacce: “Tiin” o “Ti strappo i capelli dalla testa”. E gli altri ridono. Di ritorno da una gita, tre ragazze raccolgono da terra della sporcizia. Foglie, mozziconi di sigarette, una busta ...