Addio a Franco Di Mare

(Di sabato 18 maggio 2024)Di, giornalista e conduttore televisivo, inviato di guerra ed ex direttore di Rai Tre, è morto all’età di 68 anni a causa di un tumore. Un mesotelioma dovuto all’esposizione all’amianto nel corso del suo lavoro di cronista. Meno di un mese fa, il 28 aprile, intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Diaveva reso nota la sua malattia affermando di aver ancora poco tempo da vivere. Ad annunciare la notizia della sua morte è stata la famiglia in una nota: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari si è spento a Roma il giornalistaDi“.Di. Foto Ansa/Riccardo AntimianiL’ultima intervista A lungo inviato in teatri di guerra nella ex Jugoslavia, Di ...