Tamponamento tra due auto in autostrada | lunghe code in A1

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 – Incidente sull’strada A1 Milano-Napoli. Due, nella prima mattinata di oggi, 18 maggio, si sono tamponate all’altezza di Calenzano, in direzione Nord. Si sono formate, intorno alle 10 avevano raggiunto i cinque chilometri, in direzione Bologna. Sul posto la Polizia stradale. Clicca qui per il trafficostradale in tempo reale.

Sul raccordo della Siena-Firenze, la situazione sta tornando lentamente alla normalità traffico in tilt e lunghe code per un' Auto in fiamme all'altezza di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenute le squadre ...

(Adnkronos) – traffico in tilt e lunghe code per un' Auto in fiamme all'altezza di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione

