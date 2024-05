(Di sabato 18 maggio 2024) Non solo Angelina Mango, questa sera ad23 saràanche(che riporta a casa la) L'articolo proviene da Novella 2000.

Tanta paura per Mattia Zenzola , il vincitore di Amici 22, vittima di un pirata della strada. Ma per fortuna al ballerino non ha riportato fratture o ferite gravi. Su Instagram Zenzola ha pubblicato anche la foto dei danni alla sua auto con lo ...

Non solo Angelina Mango, questa sera ad Amici 23 sarà ospite anche Mattia Zenzola (che riporta a casa la coppa) L'articolo Mattia Zenzola in viaggio con la coppa! Il ballerino ospite della finale di Amici 23 proviene da Novella 2000.

Amici 23, anticipazioni finale: ecco chi sarà l’ospite musicale e quale allievo riceverà “giusto qualche premio” - Amici 23, anticipazioni finale: ecco chi sarà l’ospite musicale e quale allievo riceverà “giusto qualche premio” - Questa sera verrà incoronato il vincitore della ventitreesima edizione di Amici, il talent show di successo ideato da Maria De Filippi ...

Mattia Zenzola in viaggio con la coppa! Il ballerino ospite della finale di Amici 23 - mattia zenzola in viaggio con la coppa! Il ballerino ospite della finale di Amici 23 - Non solo Angelina Mango, questa sera ad Amici 23 sarà ospite anche mattia zenzola (che riporta a casa la coppa) ...

Amici 23, anticipazioni finale in diretta: favoriti, televoto, Maria cambia il regolamento e chiama Angelina Mango - Amici 23, anticipazioni finale in diretta: favoriti, televoto, Maria cambia il regolamento e chiama Angelina Mango - Oggi sabato 18 maggio 2024 va in scena la finalissima del talent show di Maria De Filippi su Canale 5: pubblico giudice tramite televoto, sfide e favoriti ...