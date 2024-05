Acilia - incidente in via Prato Cornelio | auto finisce fuori strada e distrugge le protezioni

(Di sabato 18 maggio 2024) Ostia, 18 maggio 2024 – “Un nuovoin viacon una macchina che è andatando le“. Ne dà notizia, in una nota stampa, Gioacchino Assogna di Sos-Soccorso Cittadino. “Fortunatamente non è stato coinvolto nessuna persona – spiega Assogna -. Per questo ennesimoil presidente del Comitato di Quartiere Luigi De Angelis ha chiesto e ottenuto un appuntamento in Municipio per martedì 21 maggio 2024 alle ore 11, e si spera di avere qualche impegno concreto e fattibile con urgenza per fronteggiare una situazione che sta producendo rabbia tra i cittadini stessi. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

L'Aquila - Una scena spaventosa si è verificata nel Pomeriggio di oggi lungo la Statale 5, con una Fiat Punto e una Renault Mégane che sono entrate in collisione in un violento impatto Frontale , paralizzando il Traffico nella zona di Pratola ...

Via Berlinguer, moto contro auto. Grave ragazzino: interviene Pegaso - Via Berlinguer, moto contro auto. Grave ragazzino: interviene Pegaso - Prima lo schianto e poi la corsa disperata all’ospedale in elisoccorso. Grave incidente ieri pomeriggio tra un’auto e una moto in via Berlinguer all’altezza di via Michelangelo. Ad avere la peggio è s ...

Prato, ha un malore mentre pota la siepe di casa: morto un uomo - prato, ha un malore mentre pota la siepe di casa: morto un uomo - Una tragedia ha colpito la città di prato quando un uomo di 85 anni è morto improvvisamente mentre stava potando la siepe nel giardino di casa. L'incidente, avvenuto in via Pietro Leopoldo, ha scosso ...