Pronostico e quote Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves gara 7 - NBA 19-05-2024

I Wolves pareggiano la serie sul 3-3 superando i campioni in carica 115-70 MINNEAPOLIS (STATI UNITI) - Si va a gara 7. La serie fra Minnesota e Denver rispetta le attese: dopo i due successi dei Wolves in Colorado e la rimonta dei Nuggets, al ...

NBA Playoff, 5 curiosità della notte che vi siete persi. Indiana 6-0 in casa, i Knicks perdono Hart, Porzingis in attesa - NBA Playoff, 5 curiosità della notte che vi siete persi. Indiana 6-0 in casa, i Knicks perdono Hart, Porzingis in attesa - Come per Nuggets e Timberwolves, anche la serie tra Knicks e Pacers si deciderà a gara 7: l'appuntamento è per domenica alle 21.30, ora italiana, al Madison Square Garden. Una serie dal sapore di anni ...

NBA, Indiana porta la serie a gara 7. Infortunio per un titolare dei Knicks - NBA, Indiana porta la serie a gara 7. Infortunio per un titolare dei Knicks - A inizio giugno ci saranno le NBA Finals che decideranno la squadra campione di quest’anno. Chi trionferà vincerà ovviamente anche l’anello che nel 2023 è finito nelle dita dei denver Nuggets. Quest’a ...

NBA Playoff - I Mavericks non escludono il ritorno di Maxi Kleber - NBA Playoff - I Mavericks non escludono il ritorno di Maxi Kleber - Possono prenotare il loro biglietto per le finali della Western Conference con una vittoria sabato sera in gara 6. Se i Mavericks avanzano, affronteranno i denver Nuggets o i Minnesota Timberwolves, ...