Juventus - è il Montero day | sta scontando la squalifica in Primavera VIDEO Attesa per l'annuncio

Come previsto, in giornata, è stato Esonerato Massimiliano Allegri: lascia la Juventus dopo 3 anni e chiude la sua seconda avventura con la Vecchia Signora, iniziata nel 2021. Per il futuro c’è già un’intesa con Thiago Motta, per l’immediato al ...