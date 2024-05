Processo per i fatti del cimitero di Sezze | il Tribunale di Latina rinvia ancora l’udienza preliminare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 18 maggio 2024) Ennesimo rinvio perdell’inchiesta “Omnia 2”, che coinvolge 29 persone indagate per gravi violazioni nella gestione deldi. L’indagine, avviata nel 2019, ha portato all’arresto di 11 persone nel marzo 2021: tra questi l’ex custode del, suo figlio titolare di una ditta edile, un dipendente comunale, titolari di agenzie funebri, due marmisti, due ex consiglieri comunali e membri delle forze dell’ordine. Le Accuse Le accuse mosse ai 29 indagati sono varie e gravi: corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, peculato continuato, concussione, tentativo di minaccia o violenza per costringere a commettere un reato, ed esecuzione di lavori in assenza ...