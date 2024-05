Calcio Estero live Sky e NOW 18 e 19 Maggio Premier League - Ligue 1 e Bundesliga

(Di sabato 18 maggio 2024) Oggi 18 e domenica 19, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con lainglese, latedesca e la1 francese da seguire anche in streaming su NOW. Giornata decisiva per il titolo in Inghilterra, con il testa a testa tra Manchester City e Arsenal. Tutti in campo domenica alle 17, con i Citizens che saranno impegnati in casa contro il West Ham (Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). I Gunners di Arteta giocheranno a Londra contro l’Everton, sperando in una vittoria e in un passo falso della squadra di Pep Guardiola (Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Entrambi i match saranno visibili in contemporanea grazie a Diretta Gol, dove saranno disponibili anche le restanti 8 partite (Sky Sporte in ...

La proposta del Wolverhampton di abolire il Var in Premier League dalla prossima stagione non dovrebbe passare. I club si esprimeranno a riguardo il 6 giugno prossimo ma, stando a quanto riporta Sky Sports Uk, la maggioranza ritiene sia meglio non ...

Il 6 giugno si voterà la proposta del Wolverhampton di abolirla LONDRA (INGHILTERRA) - La proposta del Wolverhampton di abolire la Var in Premier League dalla prossima stagione non dovrebbe passare. I club si esprimeranno a riguardo il 6 giugno ...

Chico Forti è in Italia. La Russa: “Grande lavoro della premier Meloni” - Chico Forti è in Italia. La Russa: “Grande lavoro della premier Meloni” - L’uomo, 65enne di Trento, è stato nei giorni scorsi rilasciato dal carcere in Florida dove è stato detenuto per 24 anni, condannato all’ergastolo per un omicidio nel 1998. Forti è stato riportato in ...

Chico Forti è atterrato in Italia. La premier Meloni a Pratica di Mare - Chico Forti è atterrato in Italia. La premier Meloni a Pratica di Mare - E’ atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare il Falcon 900 con a bordo Chico Forti, il 65enne trentino trasferito dalla Florida dopo aver gia’ scontato 24 anni di carcere per una condanna ...

Chico Forti è rientrato in Italia dopo 24 anni - Chico Forti è rientrato in Italia dopo 24 anni - ROMA (ITALPRESS) - E' atterrato alla base aerea di Pratica di Mare il Falcon dell'Areonautica Militare che ha riportato in Italia Chico Forti, il 65enne de ...