Lavoro sottotraccia sull’asse Nocelli-Boscaglia | primo obiettivo la riconferma dello zoccolo duro

(Di sabato 18 maggio 2024) La nuova Ancona si costruisceMarche-Sicilia. Senza sosta ma senza fretta, come diceva Goethe. E’ proprio il caso della società del presidente Tiong che se da un lato non proferisce verbo, preferendo evidentemente i fatti alle parole, dall’altro tesse la tela, quella tela che dovrà risultare decisamente migliore e più robusta di quella dell’anno passato, per confrontarsi con un girone d’acciaio come quello che si sta prospettando per i dorici, e nel contempo pronta a dare soddisfazioni a una tifoseria logorata da una stagione vissuta troppo al di sotto delle aspettative. Così, mentre ad Ancona ci sono Robertae Roberta Mancini che provvedono a tutti gli incartamenti necessari per iscrivere la squadra al prossimo campionato – la società non ha debiti, dunque oltre agli stipendiscorso mese ci sono da pagare ...

Cantieri in città, dallaTangenziale, al Tram, alla Garisenda : la mappa dei lavori in città - ...sono in programma diverse attività che interesseranno l'asse ... Sull'A1 Milano Napoli, chiuso lo svincolo di Bologna Casalecchio in ...28 giugno Via Azzo Gardino occupazione dell'area pedonale senza ...

Carlo Calenda propone di aumentare il bilancio europeo: "Mettere insieme le competenze non vuol dire nuove tasse. Macron Sulla difesa Ue ha ... - Ed Ecr sosterrebbe la Commissione senza chiedere nulla in cambio ...aperto qualora necessario in Ucraina Si sta spostando l'asse ... Un'ultima invece domanda sull'Europa. La revisione dei trattati ...