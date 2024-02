Gli Houthi | colpita nave britannica | a rischio affondamento

Gli Huthi (in arabo , al-uthiyyun; o anche Houthi) sono un gruppo armato dello Yemen, in prevalenza sciita zaydita (il gruppo annovera però anche dei sunniti), nato nell'ultimo decennio del XX secolo ma diventato molto attivo, in funzione anti-governativa, nel corso del XXI secolo. Hanno dato vita a un'organizzazione armata che si è definita Partigiani di Dio (in arabo , Anar Allah), o Gioventù credente (in arabo , al-Shabab al-mumin).