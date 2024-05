Serie A - oggi posticipi con gli ultimi avversari dell’Inter | le partite

(Di lunedì 20 maggio 2024) C’è ancora tanto da dire inA. Ovviamente non per l’Inter, che ieri si è goduta la festa scudetto, quanto per lee. Fra cui l’ultima del campionato, il Verona, che vincendonel primo dei duesarebbe salvo in anticipo. Atteso, inoltre, in mattinata il calendario del turno conclusivo.A 2023-2024 – 37ª GIORNATA Salernitana-Verona lunedì 20 maggio ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Bologna-Juventus lunedì 20 maggio ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Fiorentina-Napoli 2-2 8? Rrahmani (N), 40? Biraghi, 42? Nzola, 57? Kvaratskhelia (N) Lecce-Atalanta 0-2 48’ De Ketelaere, 53’ Scamacca Torino-Milan 3-1 26’ Zapata, 40’ Ilic, 46’ Rodriguez, 55’ rig. Bennacer (M) Sassuolo-Cagliari 0-2 71? Prati, 91? rig. ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 20 maggio , in serie A tra Bologna e Juve sarà sfida per il terzo posto e ovviamente sarà la prima gara del dopo Allegri con Montero sulla panchina dei bianconeri, sfida fondamentale in chiave ...

Virtus Matera sconfitta in gara, addio ai sogni promozione - Virtus Matera sconfitta in gara, addio ai sogni promozione - Il Canusium Basket si impone 85 a 79 nella prima gara interna giocata al PalaSassi. I pugliesi salgono in serie B interregionale ...

Oggi in TV, dove vedere Salernitana-Hellas, Bologna-Juventus e il playoff di Serie B - oggi in TV, dove vedere Salernitana-Hellas, Bologna-Juventus e il playoff di serie B - Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio 2024. Si conclude la 37^ giornata di serie A.

Serie C Femminile girone C, la classifica aggiornata dopo la ventottesima giornata - serie C Femminile girone C, la classifica aggiornata dopo la ventottesima giornata - Il Lecce Women ha incassato una sconfitta per 1-0 sul campo del Villaricca, rimanendo ferma a 45 punti nella graduatoria ...