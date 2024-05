Meteo lunedì - si apre una settimana di instabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Dopo una domenica con più sole per le regioni settentrionali, siamo di nuovo a parlare di forte maltempo e sulle stesse zone recentemente colpite dagli eventi alluvionali. Sfortunatamente la circolazione atmosferica continuerà ad avvalersi di una pericolosa depressione atlantica che troverà un valido alleato in un vortice afro mediterraneo col quale farà un tutt’uno per formare un minimo di bassa pressione che nelle prime ore della giornata di martedì si centrerà proprio sull’Italia. In questo vortice si rimescoleranno masse d’aria fresche oceaniche e calde nord africane quindi i contrasti saranno molto accesi e in grado di determinare forti piogge a prevalente carattere di temporale con il rischio di nubifragi e di grandine. Ad essere più vulnerabili al maltempo saranno come accennato ...