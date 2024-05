Raisi - morti tutti i passeggeri nello schianto dell’elicottero

(Di lunedì 20 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 20 Maggio 2024, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2024, 07:11Con la morte disi rischia una radicalizzazione del Paese nelle prossime elezioni. L’Iran si trova ora costretto a fronteggiare il dissenso interno e a rideterminare le sue relazioni internazionali., cosa è accaduto? In Iran la situazione diventa sempre più L'articolo proviene da Il Difforme.

Incidente in elicottero, muore il presidente dell’Iran, Ebraim Raisi - Incidente in elicottero, muore il presidente dell’Iran, Ebraim raisi - Il presidente iraniano Ebraim raisi è morto in un incidente che ha coinvolto l'elicottero sul quale viaggiava con il suo entourage. La conferma è arrivata dopo ore di ricerche dalla Mezzaluna Rossa ...

