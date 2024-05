Vittima della sua passione Dall’attrezzatura alla dinamica Un’indagine sull’incidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un’inchiesta per accertare se Alessandro sia morto per una fatalità, oppure se l’incidente si poteva, anzi si doveva evitare. E per stabilire, quindi, se qualcuno ne è responsabile. I magistratiProcuraRepubblica di Lecco hanno apertosulla morte di Alessandro Dall’Ó, l’architetto ambientale di 33 anni, residente a Corsico, che sabato mattina è morto annegato del torrente Esino a Perledo, dove stava praticando canyoning. Accertamenti necessari per ricostruire, anche attraverso le testimonianze raccolte, ladell’incidente. Hanno disposto l’autopsia sul suo corpo e sembra abbiano sequestrato anche l’attrezzatura di sicurezza che stava utilizzando. Alessandro, sabato, stava discendendo una serie di cascate e pozze giù per l’orrido di Vezio, lungo il corso d’acqua in piena. Non era ...