Bradisismo - a partire dalle 03,56 un nuovo sciame tiene svegli i puteolani

(Di lunedì 20 maggio 2024) Altra nottata difficile per i residenti dei Campi Flegrei. Stanotte gli eventi sismici sono concentrati nella zona di Pozzuoli alta, in particolare le scosse con magnitudo più elevate, e cioè di 2.2 e 2.0, si sono prodotti a 2.0 km di profondità a Via Vigna. Puntuale il comunicato del sindaco nel quale si comunica l’inizio Il Blog di Giò.

Si sperimenta lo Scenario 3 dell'emergenza: il più alto. Il 31 maggio sarà evacuata una parte della popolazione di Pozzuoli e Bagnoli. come fare domanda come volontario.Continua a leggere

Bradisismo, l'allarme della Protezione Civile: «Ci sono in giro falsi tecnici per i controlli, segnalateli alle forze dell'ordine» - POZZUOLI – Dopo le segnalazioni in rete arriva anche l'allarme da parte della Protezione Civile della Campania su falsi tecnici che starebbero girando per i comuni dell'area flegrea. Con la scusa di d ...

Bradisismo Campi Flegrei, la truffa dei finti controlli negli appartamenti. È bufera social - Alla paura dei terremoti a Napoli e nei Campi Flegrei, si aggiunge il timore di essere vittima di ladri e truffatori. Gli imbroglioni, stavolta, si sarebbero presentati al citofono ...

Bradisismo, da Pozzuoli lettera a Mattarella «Presidente, venga nell'area flegrea per conoscere le nostre paure» - POZZUOLI – Spett.le Cronaca Flegrea, dott. Gennaro Del Giudice, con la presente la prego e la supplico affinché voglia pubblicare quanto prima questo mio grido di allarme inviato direttamente al nostr ...