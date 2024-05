(Di lunedì 20 maggio 2024) Due ricercatori hanno elaborato il regime alimentare ideale, per vivere a lungo in salute e in un ambiente più sano. Ecco in cosa consiste

A quasi 61 anni e dopo una lunga carriera come avvocato e giornalista, Alejandra Rodriguez è una delle finaliste di Miss Universo. Una nuova top model da record, che scardina il tabù legato all’età “giusta” per essere belle e affascinanti. ...

Dieta sana con la regola delle «3 V» - dieta sana con la regola delle «3 V» - Due ricercatori hanno elaborato il regime alimentare ideale, per vivere a lungo in salute e in un ambiente più sano. Ecco in cosa consiste ...

Diabete 2: i grani antichi possono aiutare a regolare lo zucchero nel sangue - Diabete 2: i grani antichi possono aiutare a regolare lo zucchero nel sangue - Gli esperti consigliano di includere i cereali antichi, preferibilmente non raffinati, in una dieta sana ed equilibrata per massimizzare i benefici per la salute. Questo consiglio riflette la ...

Celiachia, in Italia solo 9 mila diagnosi l’anno. Troppi casi ancora sommersi, i consigli dell’esperto - Celiachia, in Italia solo 9 mila diagnosi l’anno. Troppi casi ancora sommersi, i consigli dell’esperto - pensando che questo le posso aiutare a seguire una dieta più sana. “Questo pensiero nasce dalla credenza che il glutine provochi infiammazione in tutte le persone e non solamente da chi è affetto da ...