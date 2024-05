Come aiutare i più fragili Via alle idee

(Di lunedì 20 maggio 2024) Accrescere il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie. "Non è un traguardo irraggiungibile ma un ambizioso obiettivo che richiede dedizione e risorse - spiega la Fondazione Comunitaria Nord Milano che ha lanciato una call attraverso il Fondo Sirio -. Benessere è poter concretizzare un progetto di vita ritagliato sui propri bisogni, che dipendono anche ddiverse forme di disabilità, capace di porre in primo piano la necessaria e dinamica interdipendenza tra casa e vita in comunità". Proprio per promuovere progetti innovativi nel Nord Milano a supporto delle famiglie e delle realtà che assistono le persone disabili, è stato aperto un bando che sosterrà economicamente le iniziative che sapranno dare una risposta alla "domanda di vita", con particolare attenzione all’inclusione. Il bando chiude il 30 giugno. La.La.

