Almanacco di oggi - 20 maggio | storia di Amali - la prima donna che sorvolò l’Atlantico in solitaria

La cera è la migliore alleata per la pulizia dei tuoi mobili di legno Se amiamo i mobili di legno, dai toni caldi e naturali, ricordiamo di nutrirli e proteggerli dai tarli con le cere. In commercio ne esistono molti … Continua L'articolo Almanacco ...

Almanacco | Domenica 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - almanacco | Domenica 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari: ricorrenze, avvenimen ...

L’almanacco di oggi 19 maggio - L’almanacco di oggi 19 maggio - 1994 a New York muore la ex first lady americana Jacqueline Kennedy-Onassis. 3 giorni fa era stata ricoverata per essere sottoposta ad una terapia anticancro. Aveva 64 anni ...

Almanacco di oggi domenica 19 maggio: la grande festa di Kennedy al Madison Square Garden - almanacco di oggi domenica 19 maggio: la grande festa di Kennedy al Madison Square Garden - Marilyn Monroe salì sul palco e intonò Happy Birthday, Mr. President, con addosso il celebre vestito disegnato da Jean Louis e Bob Mackie ...