Iran - lo schianto fatale | morti il presidente Raisi e il ministro degli Esteri

Iran, il presidente Raisi è morto: nessun sopravvissuto nell'elicotter - Iran, il presidente Raisi è morto: nessun sopravvissuto nell'elicotter - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...

Iran, incidente in elicottero: è morto il presidente Ebrahim Raisi. DIRETTA - Iran, incidente in elicottero: è morto il presidente Ebrahim Raisi. DIRETTA - La conferma arriva anche dalla tv di Stato: tutti i passeggeri dell'elicottero del presidente Ebrahim Raisi sono morti. A bordo anche il ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e altre sette ...

Il presidente iraniano Raisi è morto, trovati i resti dell’elicottero - Il presidente iraniano Raisi è morto, trovati i resti dell’elicottero - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === Il presidente iraniano Ebrahim ...