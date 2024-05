(Di lunedì 20 maggio 2024) Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfopartiamo dai due temi più caldi del momento: Stellantis e Ilva. Sul primo dossier, quello strategico per la nostra manifattura, siamo...

L’Italia al capolinea: il governo preme e tratta con Tavares - L’Italia al capolinea: il governo preme e tratta con tavares - Declino inarrestabile - Produzione giù e segnali di fuga. urso chiede un altro modello a Mirafiori. Gli ecobonus rallentati per alzare la pressione. Negoziati con Chery&C.

Urso: «Tavares deve aumentare la produzione in Italia. Un altro player in arrivo» - urso: «tavares deve aumentare la produzione in Italia. Un altro player in arrivo» - Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo urso partiamo dai due temi più caldi del momento: Stellantis e Ilva. Sul primo dossier, quello strategico per la nostra manifattura, ...

Stellantis, Urso: “Entro maggio puntiamo a intesa per 1 milioni di veicoli” - Stellantis, urso: “Entro maggio puntiamo a intesa per 1 milioni di veicoli” - ROMA - Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo urso punta a raggiungere entro questo mese un'intesa con Stellantis per l'aumento della ...