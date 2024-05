Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

(Di lunedì 20 maggio 2024)live dellatraoggi, lunedì 20 maggio Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, dopo aver incontrato l’Arabia Saudita, è volato indove ha incontrato anche il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nel frattempo l’Onu ha denunciato che 800 mila persone sono in fuga da Rafah. Al Jazeera invece ha reso noto che almeno 64 morti a Gaza nelle24 ore. Di seguito ledi oggi, lunedì 20 maggio 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.Ore…

La guerra di Israele per sradicare una volta per tutte i miliziani di Hamas da Gaza si sta ritorcendo contro il Governo di Benjamin Netanyahu che sta rischiando seriamente di entrare in crisi. Sabato 18 maggio, nel corso di una conferenza stampa, ...

Raisi morto, Israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - Raisi morto, israele: per noi non cambia niente. La guerra (non dichiarata) con l'Iran - Per tutto il pomeriggio, è stato un passaparola continuo. Le radio, i canali tv, i social hanno seguito tutti gli aggiornamenti delle notizie che arrivavano dall'Iran sulla ...

Bombe israeliane sui campi profughi, strage di donne e bambini - Bombe israeliane sui campi profughi, strage di donne e bambini - Attacchi aerei israeliani, le vittime nelle ultime ore sono almeno 42 Un attacco aereo israeliano su Nuseirat, un campo profughi palestinese nel centro di Gaza risalente alla guerra arabo-israeliana d ...

Sullivan evoca con Netanyahu un possibile accordo con Riad - Sullivan evoca con Netanyahu un possibile accordo con Riad - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha avuto "incontri costruttivi" con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e ha informato il primo ministro israeliano, Benj ...