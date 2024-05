Morte Raisi -Khamenei | Non ci sarà vuoto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 20 maggio 2024) 7.20 L'Ue aveva attivato il sistema satellitare Copernicus. Arabia Saudita, Russia e Turchia hanno offerto assistenza. La Casa Bianca ha seguito l'evoluzione della crisi, mentre da Roma la premier Meloni ha convocato una riunione con i ministri competenti e l'intelligence. Da Teheran la Guida Suprema Aliaveva lanciatoun appello al Paese a "pregare per la salute.del presidente e dei suoi compagni". Assicurando che in ogni caso "non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese"