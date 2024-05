(Di lunedì 20 maggio 2024) Lui e lei che decidono di uscire insieme, ancora una volta, dopo il lavoro e di trascorrere la serata in quel locale a pochi metri da via Veneto passato alla storia delle cronache mondane. Lui e lei...

Ciampino, donna trovata morta sul divano nella villa del suo capo: tracce di sangue sui cuscini. Lui: «Abbiamo sniffato» - ciampino, donna trovata morta sul divano nella villa del suo capo: tracce di sangue sui cuscini. Lui: «Abbiamo sniffato» - Al risveglio crede che la donna stia ancora dormendo ... Nessuno fra i vicini o fra i residenti della zona di ciampino ha sentito nulla. In molti si sono preoccupati solo sentendo le sirene ...

Tragedia a Ciampino, 26enne passa la notte a casa di un amico ma non si risveglia. Disposta autopsia - Tragedia a ciampino, 26enne passa la notte a casa di un amico ma non si risveglia. Disposta autopsia - Una donna di 26 anni, residente nella zona tiburtina, a Roma, è stata trovata morta sabato mattina nell’abitazione di un amico, a ciampino. Da quanto si è appreso i due aveva passato la serata in un ...

Dramma a Ciampino, donna trovata morta nella casa del suo amico - Dramma a ciampino, donna trovata morta nella casa del suo amico - La comunità ciampinese sconvolta dalla morte improvvisa di una donna di 26 anni, residente a Roma. Nella mattinata di ieri, una tragica scoperta ha scosso la tranquilla comunità di ciampino, nei ...