Carlo ha il cancro - condizioni di salute del Re | 6 anni dopo le nozz - il rapporto con Harry

(Di lunedì 20 maggio 2024)d’Inghilterra e Meghan Markle sono convolati ae il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio presso il Castello di Windsor. L’ex coppia reale, quindi, è arrivata al traguardo di seidi matrimonio che sono stati arricchiti dall’arrivo di due splendidi bambini. Archie Harrison, infatti, è nato il 6 maggio 2019 al Portland Hospital di Westminster e, in seguito, Lilibet Diana, è arrivata il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California. I due ex Duchi di Sussex hanno vissuto seipieni d’amore ma anche di cambiamenti epocali e grandi polemiche.d’Inghilterra e Meghan Markle, infatti, hanno deciso, in questi, di lasciare non solo l’Inghilterra ma anche il loro posto nella casa reale inglese. La decisione della coppia ha allontanato l’ex Duca ...