Arriva il conto Ue | 70 miliardi di tagli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Con il nuovo Patto di stabilità pronto a fine giugno, servirà un rientro sul debito da almeno 10per 7 anni. E per mantenere le misure pro lavoro ci vorrà un altro 0,8% di Pil. Il solo modo per correggere il tiro è scegliere bene alle Europee e scalzare i socialisti.

Al 31 marzo il totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione supera i 117 miliardi, mentre il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione raggiunge i 111,64 miliardi. Giorgetti: in linea con target della ...

Attenzione, piovono soldi (da pagare) per realizzare le politiche comunitarie green . Ieri, la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, ha fornito un quadro non proprio agevole: «La ristrutturazione degli edifici in Europa ha un divario di ...

Il collocamento del Btp Valore non è riuscito a raggiungere o avvicinare la soglia dei 12 miliardi di euro auspicata la vigilia, ma l’operazione si conferma comunque un successo per il Tesoro italiano, che questa mattina ha collocato c anche 9 ...

Emergenza idrica: servono 309 milioni, ma il governo stanzia soltanto le briciole - Emergenza idrica: servono 309 milioni, ma il governo stanzia soltanto le briciole - Sassari In certe parti d’Italia, come in Sardegna, c’è il dramma della siccità che comincia a far paura a porzioni di territori sempre più ampie. In altre, come in Veneto e in Lombardia, sono arrivati ...

Ivana Semeraro, la manager bocconiana che ha fermato Spinelli (spiegandogli che ai politici non si danno i soldi) - Ivana Semeraro, la manager bocconiana che ha fermato Spinelli (spiegandogli che ai politici non si danno i soldi) - Ivana Semeraro del fondo londinese Icon. L’intercettazione:«Senti Aldo, questi pagamenti ai partiti possono essere visti come corruzione» ...

Consumi, in Italia si spreca un miliardo e mezzo di chili di cibo - Consumi, in Italia si spreca un miliardo e mezzo di chili di cibo - In Italia si sprecano circa 1,5 miliardi di chili di cibo all’anno con effetti dirompenti sull’economia, sulla sostenibilità e sul piano ambientale per l’impatto negativo sul dispendio energetico e su ...