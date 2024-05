Manchester City – West Ham 3-1 | il City torna campione

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-19 19:26:51 Breaking news: Ilha portato a termine il lavoro nell’ultima giornata vincendo la quarta Premier League consecutiva. I campioni sapevano che qualsiasi cosa tranne una vittoria avrebbe messo la loro corona in pericolo da parte dell’Arsenal, che ha battuto l’Everton all’Emirates. Leggi le nostre altre notizie sportive: Hayes dice che lascerà il Chelsea “al momento giusto”Kylian Mbappe assente dalla squadra del PSG in vista della finale di Ligue 1De Zerbi lascia il Brighton Phil Foden ha segnato una doppietta veloce per mettere la sua squadra al posto di guida fin dall’inizio e ilha continuato nel suo stile di gioco dominante. Ma ilHam ne ha recuperato uno allo scadere del primo tempo. Mohammed Kudus ha segnato una magnifica rovesciata che ...

