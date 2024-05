Meloni torna da Vox Lo schiaffo a Ursula | Cambiamo l?Europa

«Ho sognato ogni giorno questo momento». Sono le prime parole pubbliche pronunciate da Chico Forti , il 65enne trentino tornato oggi dagli Usa in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Forti , che dovrà ora proseguire a scontare la sua pena ...

Chico Forti è tornato in Italia . Fiera del lavoro del Governo Italia no. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia Italia na e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione. L'articolo Chico Forti è tornato in Italia , Meloni : “Fiera ...

Chico Forti è ufficialmente tornato in Italia, dopo 24 anni di prigione negli Stati Uniti. Una gioia immensa per lui e per la sua famiglia, ma anche per il governo Italiano. Infatti, quando l’imprenditore originario di Trento è atterrato ...