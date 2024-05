Stellantis ha ufficializzato la joint venture con la società cinese Leapmotor che dal prossimo settembre importerà in nove paesi europei, compresa l'Italia, auto a basso prezzo made in China. La strategia è chiara ed è lo stesso Carlos Tavares a ...

La Rai pianifica il ritorno in palinsesto di Reazione a Catena , prenderà il posto de L’Eredità . È polemica sul promo della nuova stagione. Potrebbe non partire sotto una buona stella l’avventura di Pino Insegno al timone di Reazione a Catena , il ...

Cosa sono le app spia e come scoprirle sullo smartphone - cosa sono le app spia e come scoprirle sullo smartphone - Foto, chat, password e altri dati sensibili: massima attenzione con le app spia installate di nascosto sugli smartphone. Ecco cosa può capitare, a cosa servono e come difendersi ...

BMW i4 i4 M50 nuova a Torino - BMW i4 i4 M50 nuova a Torino - Optionals 20` M BICOLOR STYLE 868Â, AMBIENT LIGHTÂ, Active Guard Plus, Airbag frontali per guidatore, Airbag frontali per passeggero anteriore, Airbag laterali per guidatore, Airbag laterali per la te ...

Cosa ha portato la SPAL a ritrovarsi a rischio di penalizzazione - cosa ha portato la SPAL a ritrovarsi a rischio di penalizzazione - La SPAL ha attribuito a un "problema di natura bancaria" il passo falso del pagamento delle ritenute Irpef e Inps di gennaio e febbraio 2024 che costerà almeno due punti di penalizzazione nel prossimo ...