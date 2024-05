(Di lunedì 20 maggio 2024) Chi si sente chiedere il pizzo per essere inserito nelle richieste delle aziende e chi scopre all’arrivo che non c’è alcun contratto

Le mani dei caporali sul decreto flussi: tangenti dai migranti e lavori fantasma - Le mani dei caporali sul decreto flussi: tangenti dai migranti e lavori fantasma - Chi si sente chiedere il pizzo per essere inserito nelle richieste delle aziende e chi scopre all’arrivo che non c’è alcun contratto ...

Storia tragica di Maria Concetta che diventò Nemi in una chat e sottovalutò le donne di casa - Storia tragica di Maria Concetta che diventò Nemi in una chat e sottovalutò le donne di casa - Il nuovo libro di Roberto Saviano: "Noi due ci apparteniamo" sarà presentato al Salone di Torino sabato 11 maggio dall'autore con il direttore del "Corriere" Luciano Fontana Per Maria Concetta è tutto ...